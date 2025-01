Penta y Chelsea Green se enfrentaron en una ocasión en una lucha mano a mano como Pentagon Dark y Reklusa durante sus tiempos en Lucha Underground. Lo hicieron en el programa especial de la extinta promotora Spiders And Skeletons el 10 de octubre de 2018 y el luchador oriundo de México salió victorioso después de casi 10 minutos de combate con la nativa de Canadá. Es la lucha de la actual Campeona de Estados Unidos mejor considerada por los usuarios de Cagematch.

► ¿Penta vs. Chelsea Green en WWE?

Si disputarán una revancha o no en WWE no hace falta plantearlo porque no va a suceder pero si dependiera de Chelsea no habría dudas (seguramente tampoco con Penta) según le dice a Tom Campbell de Cultaholic:

«Bueno, mira, nunca digas nunca, como dijo Justin Bieber una vez. Nunca digas nunca. Sin embargo, ese fue uno de los combates más locos que he tenido en toda mi vida. Le debo todo a Penta por ese combate. Él, literalmente, me tomó de la mano y me guió durante esos 15 minutos de lucha. El hecho de que siga apareciendo y volviéndose viral de nuevo es realmente genial, porque en ese momento fue algo muy importante, en ese momento me sentí muy orgullosa de ello, pero luego seguimos adelante, llega la siguiente semana, vemos el próximo show y pasamos al siguiente movimiento. Así que es realmente interesante ver cómo sigue apareciendo y teniendo un resurgimiento. Ahora que Penta está en WWE, no puedo esperar para darle una paliza«.

¿Te gustaría ver esa revancha? ¿Qué otras luchas intergénero te gustaría ver en WWE?

