El debut de Penta en WWE impresionó a Bully Ray

El miembro del Salón de la Fama Bully Ray comparte su impacto por el debut del luchador mexicano Penta en WWE durante el estreno de Raw en Netflix. El ya ex AEW venció en un mano a mano a Chad Gable.

► Un debut impresionante

“La forma en que fue presentado, el secreto peor guardado, el merchandising, tener las máscaras listas para vender. La entrada, la música, los fuegos artificiales, permitirle tomarse su tiempo para llegar al ring, el tiempo del combate, el final, la promo después. La WWE le dijo al mundo entero: ‘Este es Penta. Le estamos dando todo el tiempo que necesita para destacar esta noche.’ Universo WWE, bienvenidos a Penta, bla, bla, bla.

Y, por cierto, querido resto del mundo de la lucha libre, así es como se hace. No subestimen que la WWE le está diciendo al resto del mundo, incluyendo a una compañía en particular, que así es como se hace. Así es como logras que alguien sea un éxito. Así es como ayudas a capturar la chispa mágica de alguien en todos los aspectos de su personaje, no solo en los movimientos”, comenta el veterano en Busted Open.

¿Cuán impactado podría quedar Bully con su hermano, Rey Fénix, o viendo a los Lucha Brothers juntos? Probablemente dentro de no mucho tiempo lo sepamos.