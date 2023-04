El canjeo de Dolph Ziggler, ¿el mejor de siempre?

Dolph Ziggler cobró su maletín de Money in the Bank en el Monday Night Rawl del 8 de abril de 2013. Aquel día, Alberto del Río había vencido a Jack Swagger y Zeb Colter en una lucha en desventaja. The ShowOff aprovechó que el mexicano estaba lastimado para vencerlo y convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo. Fue sin duda uno de los mayores momentos de su carrera, para muchos sigue siendo el primero; cabe mencionarse que fue la única vez que ganó un título del mundo.

Dolph Ziggler apperception tweet

2x World Heavyweight Champion

2x US Champion

6x Intercontinental Champion

MITB

22nd Triple Crown Champion

3x Tag Champion pic.twitter.com/Gje82DSmvG — Marcel (@MarcelsNirvana) February 23, 2022

> Recordando el canjeo de Dolph Ziggler

Ahora, ¿es el mejor canjeo de la historia? De ello estuvo hablando recientemente DZ con Chris Van Vliet.

“Mucha gente tiene otros argumentos, pero he aquí por qué el mío es diferente a si quieres decir que Seth está en WrestleMania, o que fue el primero o lo que sea. Quiero decir, el primero fue bastante bueno. No entendí la idea, era Edge, ¿verdad? Y Vince está allí y es como, espera, ya sabes. Pero he aquí por qué el mío es mejor, por lo que acabo de decir. Perdí todos los combates. Vickie hablaba por mí, tengo a Vickie y luego pasamos a AJ y Big E. Así que ahora tengo un grupo de tres. Y estoy perdiendo todos los combates, excepto el de escalera, que fue muy divertido. Hay un gran gif de Tensai arrojándome a las sillas y yo dando vueltas sobre mi cabeza. Gano, y gano eso y digo ¿cómo vamos a construir sobre esto? Porque no puedo simplemente perder 900 combates seguidos y luego perder 900 seguidos otra vez, y el jefe dice ahora vas a perder aún más, y no de una manera tortuosa, porque tienes el maletín, me dijo, y cuando ese contrato se cobra, todo se borra. Y digo, está bien, ese es un buen punto”.

¿Estás de acuerdo con Dolph Ziggler?