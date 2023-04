Corey Graves defiende el Rhodes vs. Reigns de WM 39

La mayoría del Universo WWE está clamando con la derrota de Cody Rhodes ante Roman Reigns en WrestleMania 39. Pero también hay muchas personas que defienden que el Jefe Tribal ganara, como es el caso de Corey Graves. El comentarista estuvo compartiendo su opinión recientemente en After The Bell.

“Miremos hacia atrás a una persona que fue eliminada varias veces durante el período previo a Roman y Cody, ese es ‘The American Dream’ Dusty Rhodes. Dusty se convirtió en el hombre común porque Dusty constantemente se quedó corto, generalmente sin culpa propia. Pero la gente conectaba con eso, la gente entiende eso. La gente vive indirectamente a través de las Superestrellas de la WWE, y había un millón de personas en todo el mundo en las botas de Cody con él.

“Lo que sea que le quites, está bien. Tu no estas equivocado. Si hiciste un video de YouTube maldiciendo sobre ese final, diciendo que ya no te gusta la WWE, bien. Bien, porque sientes esa emoción…. Solo espera porque va a mejorar”.

Es interesante apuntar que no toda la molestia de los fans se debe al resultado en sí mismo, sino a la manera en que este se dio, repitiendo una vez más lo mismo. Aunque, volviendo a la derrota en sí misma, también porque nunca habrá otro momento mejor. Nunca. Haga lo que haga la WWE. Nunca.

A beautiful story. 💜@CodyRhodes has a special #WrestleMania weight belt for Brodie, son of the late, great Jon Huber. pic.twitter.com/Yahq8iJBno

— WWE (@WWE) April 3, 2023