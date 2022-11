Dustin Rhodes no quiere volver a luchar con Cody

Dustin y Cody Rhodes han compartido el encordado en 133 ocasiones desde el Royal Rumble 2009 hasta su combate contra The Lucha Brothers en el Dynamite del 8 de enero de 2020. Entre todas ellas, solo una fue un mano a mano, el espectacular que tuvieron en Double or Nothing 2019 que ganó el menor de los hermanos. Y justamente lo que hicieron juntos entonces es el motivo por el que el mayor no quiere que vuelvan a enfrentarse. No descarta otro tipo de encuentros pero no quiere otro individual, como señalaba recientemente en Talk is Jericho.

► Dustin Rhodes no luchará más con Cody

”Nunca podría hacer algo así nunca más. Todos dicen: ‘Hombre, tienen que tener un segundo combate’. Y es como: ‘No, no voy a tocar eso’. No puedo porque no estará a la altura de las expectativas”.

Es interesante recordar que esta es una reafirmación pues en el mes de mayo el mayor de los Rhodes ya avisaba de que no volverá a luchar con el menor.

Nunca se sabe lo que puede pasar en la lucha libre profesional pero realmente suena improbable que vayan a volver a encontrarse de esa manera en una lucha. Probablemente vuelvan a compartir vestidor, quizá Dustin Rhodes vuelva a WWE para despedirse definitivamente. O incluso puede que Cody Rhodes haga lo propio con AEW. ¿Y por qué no un día van a unir fuerzas nuevamente como The Brotherhood? Lo iremos viendo con el paso del tiempo. De momento, Cody Rhodes se sigue recuperando de su última lesión mientras su hermano continúa desarrollando su carrera como All Elite.

¿Os gustaría volver a ver una lucha de Dustin y Cody Rhodes?