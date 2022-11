Sami Zayn: «Roman Reigns es mejor conmigo en WWE»

“Mira a Sami. Abrió una puerta diferente, lo que nos permite mostrar diferentes capas. Nos da algo completamente diferente con lo que jugar. Y viceversa, para que Sami esté en la mesa de los chicos cool, en la camarilla cool. Ser capaz de mostrar esa historia, eso es lo que nos hace pasar al siguiente nivel”. Roman Reigns dedicaba recientemente estas palabras a Sami Zayn. Y ahora es el «Uce Honorario» quien habla de cómo han estado trabajando juntos. Lo hace en BTSport’s The Run In.

► Sami Zayn habla de su influencia en Roman Reigns

«Lo escuché y me acerqué a él y le dije: ‘Realmente lo aprecio, me siento honrado de que me vea de esa manera y es bueno trabajar juntos’. Habíamos hablado un poco sobre la posibilidad de hacer algunas cosas en pantalla porque me gusta estar en pantalla con él, promociona la inversión de los fanáticos en mí y hace que me vean en un nivel superior. Creo que también hay algunos beneficios porque le ofrezco un contraste que le permite, como personaje, bajar un poco la guardia y podemos ver un lado diferente de Roman Reigns. No solo él personalmente, sino también yo. Creo que cualquier artista quiere agregar ese nivel de profundidad al personaje para que no seas solo una cosa.

«No quiero hablar por él, pero estoy seguro de que no quiere ser solo el jefe de la mesa, un tipo realmente serio, quiere tener algo de diversidad y mostrar sus habilidades y capacidades de actuación y toda la profundidad de su personaje, como creo que la mayoría de nosotros queremos. No creo que nadie quiera ser encasillado como algo simple que los fans te descubren. Si te descubren, se aburren de ti. Necesitan ver que esta es una persona compleja con capas. Para Roman, obviamente tengo toneladas de aspectos positivos al estar en la pantalla con Roman, lo positivo para Roman es poder mostrar un lado diferente de su personaje que lo convierte en una estrella más grande porque puedes ver más de a él. Es una gran estrella, los fanáticos quieren saber más sobre él. Él sólo les da tanto, y ahora podemos darles un poco más».

¿Os gusta lo que están haciendo Sami Zayn y Roman Reigns?