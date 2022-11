Cuando hablábamos en tantas ocasiones de quién tomaría las riendas de WWE cuando Vince McMahon se retirara sabíamos que fuera quien fuera no iba a ser como el entonces mandamás. Y finalmente Triple H lo ha demostrado. El actual jefe creativo nació y creció en la compañía luchística bajo el paraguas de su suegro pero ha puesto en claro que tiene ideas muy distintas sobre cómo manejarla. Esto realmente no es nada nuevo pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de tomar él las decisiones y llevar a cabo sus propios pensamientos sobre el producto.

► Triple H no es Vince McMahon

Ciertamente, el «Rey de Reyes» se está separando de «The Chairman» como mandamás. Cada semana vemos cómo lo hace. Empezando porque esta noche se celebrará Survivor Series con dos combates WarGames, lo cual nunca quiso hacer McMahon, al menos en el elenco principal. Y en el evento premium estarán luchando Mia Yim, Dakota Kai, Karl Anderson o Luke Gallows, que fueron despedidos en su momento y recontratados por HHH. También Austin Theory, que ha visto cambiado su personaje, o Solo Sikoa e IYO SKY, que fueron ascendidos.

Dicho esto, nuestros compañeros de PW Insider tienen más información acerca de cómo Triple H intenta separarse de Vince McMahon.

«Está tratando de diferenciarse del régimen de Vince McMahon dando a los talentos un poco más de libertad y proporcionando un poco más de determinación y acción ‘inesperada’«.

¿Os gusta lo que está haciendo Triple H como jefe creativo de WWE?