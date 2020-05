Drew McIntyre se coronó en WrestleMania 36 como Campeón WWE tras derrotar a Brock Lesnar en una corta lucha, y ha seguido imparable desde entonces. En Money in the Bank 2020, defendió exitosamente su título ante Seth Rollins en un duro combate.

El Campeón WWE es un hombre que no le teme a los desafíos, y los retos han estado a la orden del día. Primero, el pugilista Tyson Fury recientemente volvió a reactivar su reto con McIntyre; por otra parte, también ha surgido la posibilidad de un mano a mano entre Drew McIntyre y Jinder Mahal, donde ambos han compartido mucha historia y podría surgir una rivalidad interesante.

Recientemente, Drew McIntyre tuvo una entrevista con la cadena BT Sport, donde reveló que habían planes para que enfrentara a The Undertaker en WrestleMania 26 durante su primera estancia con la WWE. Desafortunadamente para McIntyre, los planes se abandonaron y The Deadman eventulmente se terminó enfrentando a Shawn Michaels en un partido de Racha vs. Carrera, con la victoria para "El Enterrador".

El propio Drew McIntyre admitió que no estaba listo para un gran escenario como WrestleMania en ese momento de su carrera, especialmente si se iba a enfrentar a alguien como The Undertaker.

🚨 Exclusive 🚨@DMcIntyreWWE reveals that he was originally scheduled to face Undertaker at WrestleMania 26 👀

“Vince McMahon told me at 24 you don’t listen to anyone but Undertaker, he’s your mentor.”

