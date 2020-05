Desde que tuvo que retirarse prematuramente en abril de 2018, debido a una grave lesión en el cuello, Paige ha logrado mantenerse ocupada en la WWE, siendo actualmente una de las caras más habituales del WWE Backstage. La Anti-Diva, aunque dijo que su carrera está lejos de terminarse, obviamente no significa de que vaya a regresar a la competencia activa dentro de un ring de la WWE, lo cual fue desmientido categóricamente.

► Paige revela lo que sucedió justo cuando sufrió su terrible lesión en el cuello

La ex campeona Divas WWE, Paige, completó recientemente 7000 suscriptores en Twitch y dio un recuento de su carrera en su último video para celebrar la ocasión. Paige habló en detalle sobre la lesión que sufrió en un espectáculo en vivo no televisado, en el 2017.

El incidente ocurrió durante una lucha de relevos australianos protagonizado entre Paige, Mandy Rose y Sonya Deville contra Bayley, Sasha Banks y Mickie James. En algún punto del encuentro, Paige recibió por detrás una patada de Sasha Banks, que la envió a la lona, pero provocó que se detuviera el partido al no poder reincorporarse enseguida.

La Anti-Diva reveló que cuando el personal médico la estaba atendiendo, Bayley estaba increíblemente molesta y estaba llorando. Paige indicó además que Sasha Banks también estaba llorando y se le acercó en el cuarto de entrenadores y comenzó a disculparse por lo que acababa de suceder, a lo que Paige respondió que no era culpa suya y que se trataba de un accidente en el ring. Luego, la presentadora de WWE Backstage recordó haber ido tras bastidores, donde un grupo de luchadores, incluido Bray Wyatt, se acercó a ella para verificar si estaba bien.

Como sabemos, Paige ya no volvió a luchar más y eventualmente anunció su retiro. A partir de allí, logró filmar y promover la película basada en su vida, Fighting with my Family, fue la Gerente General de SmackDown por un breve período, en el 2019 había acompañado a las Kabuki Warriors hasta que fue traicionada por estas, antes de formar parte de WWE Backstage como panelista.