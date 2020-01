Paige tuvo un impacto inmediato en el elenco principal de WWE, al ganar el Campeonato Divas a manos de AJ Lee en la misma noche de su debut en el 2014, cuando todavía era Campeona NXT. Su llegada comenzó el camino de la compañía hacia la revolución femenil, y ayudó a allanar el camino para el actual elenco femenil.

Aunque fue una de las superestrellas destacadas en la división, la carrera de Paige tuvo una desafortunada situación cuando se vio obligada a retirarse anticipadamente debido a lesiones en el cuello. Dado que Daniel Bryan pudo regresar de algunos problemas de salud graves hace unos años, los fanáticos tienen la misma esperanza de que antidiva también pueda regresar.

Desde que tuvo que retirarse prematuramente en abril de 2018 debido a una grave lesión en el cuello, Paige ha logrado mantenerse ocupada en la WWE. Logró filmar y promover la película basada en su vida, Fighting with my Family, fue la Gerente General de SmackDown por un breve período, y en el 2019 había acompañado a las Kabuki Warriors hasta que fue traicionada por estas, y finalmente ha participado como panelista en WWE Backstage.

Producto de lo que Paige ha podido hacer recientemente, ella cree que su carrera todavía está lejos de terminarse. Recientemente publicó en su Twitter un recuento de lo que ha vivido hasta el momento en su paso por WWE:

I get told that my glory days are over w/ my career & that I’m a “slut” coz of the crap that got released about me. Just know again. Ppl make mistakes when they’re young. I’m not that person. Also my glory days are far from over.

— PAIGE (@RealPaigeWWE) January 3, 2020