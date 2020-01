Desde que tuvo que retirarse prematuramente en abril de 2018 debido a una grave lesión en el cuello, Paige ha logrado mantenerse ocupada en la WWE, siendo actualmente una de las caras más habituales del WWE Backstage, donde inclusive hizo su aparición este martes, aunque no mencionó nada especial respecto a su carrera.

Han existido numerosos rumores y especulaciones respecto a que Paige, dos veces campeona Divas WWE, pronto podría regresar a la competencia dentro de un ring de la WWE. Ella mismo fue la que encendió dicha especulación después de que envió una serie de tweets sobre su carrera en el futuro, la cual aseveró que está lejos de terminar.

Debido a esta situación la madre de Paige, Saraya Knight, dijo recientemente en Twitter que el regreso de su hijo a los encordados no es una posibilidad. Ella le dijo a un fanático que los resultados podrían ser catastróficos si Paige volviera a luchar.

Sorry lovely, dirt sheets wrong AGAIN! She will NEVER return to the ring EVER. She will end up paralysed. https://t.co/9dj4mtFaQH

— Julia Hamer (@RealsarayaK) January 8, 2020