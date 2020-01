Podría haber sido difícil para Ben Askren admitirlo, pero Jorge Masvidal es su «Peleador del año». Askren estaba infamemente en el extremo receptor de uno de los mejores nocauts de todos los tiempos cuando fue golpeado por la rodilla voladora de Masvidal en un récord de cinco segundos en UFC 239.

El nocaut fue una de las tres victorias por esa via para Masvidal en 2019. También entró en territorio hostil como un perdedor de apuestas para derrotar a Darren Till en el segundo round en Londres, y produjo una clínica impactante contra Nate Díaz en UFC 244 para capturar el » BMF «título por paro médico.

Ben Askren: «Jorge Masvidal merece ser el peledor del año 2019»

Al dar crédito a su debido tiempo, Ben Askren está de acuerdo con muchos en que Masvidal tuvo un espectacular 2019.

«Me gustaría elegir a Israel Adesanya por encima de él, pero creo que siento que eso sería falso. Si tengo que verlo desde una perspectiva no sesgada, es una locura Jorge, y si dijiste que eso iba a suceder hace un año, todos habrían dicho ‘Estás drogado’ o tienes algún tipo de problema . Pero desafortunadamente, creo que se lo merece «.

Ben Askren participó en muchas travesuras previas a la pelea con Masvidal, y finalmente pagó un alto precio por ello. Pero el ex campeón de peso welter Bellator y ONE Championship, que recientemente anunció su retiro de MMA, dijo que no tenía resentimientos hacia «Gamebred».

«No me duele. Eso es lo que es, esa es la verdad. Esa es la realidad de la situación: no duele en absoluto. Ahora, ¿se siente bien? No, tampoco se siente bien. Pero no es … eso fue lo que sucedió «.

Masvidal relanzó su carrera en el año 2019, actualmente se ha convertido en uno de los principales peleadores de UFC. Y se espera que tenga un 2020 superior.