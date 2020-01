Chris Jericho derrotó este domingo a Hiroshi Tananashi en Wrestle Kingdom 14 en una lucha donde pudimos ver a Jericho ingresando al escenario portando el Campeonato Mundial AEW en su cintura, el cual incluso tuvo bastante exposición considerando que no existe un acuerdo formal entre AEW y NJPW.

El Campeón AEW en una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Tananashi dejó en claro su deseo de que se produzca una colaboración entre AEW y NJPW, a pesar de las diferencias que existen entre ambas compañías.

► Cody y The Young Bucks opinan sobre posible alianza AEW-NJPW

En una entrevista con ESPN West Palm, The Young Bucks confirmaron que no hay planes inmediatos para una alianza entre AEW y NJPW, a pesar de las buenas intenciones de Jericho: Nick Jackson dijo lo siguiente:

«Eso fue solo un rumor, no está pasando nada. Creo que Chris hizo eso para que en Internet se hablara un poco más sobre la situación, pero la puerta no se ha abierto en absoluto. Les deseamos suerte en lo que están haciendo. Muchos de nuestros amigos trabajan en NJPW y si algo llegara, estaríamos abiertos, pero no está sucediendo nada en este momento».

Cody, en cambio, tiene un concepto diferente respecto a lo expresado por Jericho. el «American Nightmare» platicó con New York Post sobre el tema, y dijo que una «relación de trabajo» con NJPW podría ser lo que el mundo de la lucha libre pudo presenciar el 4 y 5 de enero en Wrestle Kingdom 14.

«Creo que lo que fue extraño para mí fue que la gente estaba pidiendo esta asociación. No sé cómo sería una sociedad además de lo que viste. Chris Jericho fue parte de uno de los principales eventos de Wrestle Kingdom, Jon Moxley también. Ambos tuvieron éxito.»

Desde la perspectiva de Cody, no prevé un escenario en el que habrá un gran cartel de AEW vs. NJPW como resultado de que ambas partes trabajen en conjunto, sino que simplemente estarían compartiendo talento de manera similar al caso de Jericho y Moxley, quienes han aparecido en NJPW en 2019, en especial Moxley, quien compitió en el Climax G1 el año pasado.

«Por lo tanto, lo más probable es que se vea una sociedad donde se puedan compartir algunos talentos o algunos creativos, pero no vamos a hacer un Super Clash III donde Kerry Von Erich y Jerry Lawler están luchando por el título como en 1988.»

«Me gusta la referencia que se hizo respecto del portal prohibido, pero realmente no creo que esté prohibido en lo absoluto. Como dije, muchas personas tienen la exención de trabajar allí e hicieron un gran Wrestle Kingdom. Tienen un talento increíble, particularmente Will Ospreay, quien es un luchador entre los cinco mejores en el mundo en este momento.»

«Veremos hacia dónde va eso y sé que casi todo el mundo siente lo mismo. Creo que es algo que en el próximo año con suerte lo exploraremos. Nosotros exploraremos por nuestra lado y ellos explorarán por el suyo, y veremos si funciona.»

Aunque Jericho se mostró optimista respecto a poder participar en Wrestle Kingdom 15 en el 2021, no tiene una fecha oficial confirmada para volver a NJPW, a diferencia de Moxley quien ya tiene programado regresar para defender su Campeonato de los Estados Unidos IGWP en el evento NJPW The New Beginning en Osaka el 9 de febrero ante Minoru Suzuki.