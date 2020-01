Chris Jericho derrotó este domingo a Hiroshi Tananashi en Wrestle Kingdom 14 en una buena lucha, en la que pudimos ver a Jericho ingresando al escenario portando el Campeonato Mundial AEW en su cintura; además, los comentaristas del evento mencionaron varias veces a la compañaía de Tony Khan.

Esta lucha tenía una curiosa estipulación no oficial, ya que si Tananashi derrotaba a Jericho, podía contender al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en una próxima lucha. Sin embargo, ya conocido el resultado, este nuevo encuentro no se dará.

► ¿Se dará una colaboración entre AEW y NJPW?

En cuanto a la relación entre AEW y New Japan Pro Wrestling, según lo reportado por F4WOnline, se habría limitado únicamente a una historia que involucraba la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en el caso de que Tananashi derrotara a Jericho en el Tokyo Dome, lo que implicaba abrir «el portal prohibido». Jericho, Tanahashi y Gedo tuvieron la idea de usar la posible oportunidad por el título de AEW para agregar intriga al Wrestle Kingdom 14.

Tony Khan y Rocky Romero también estuvieron involucrados en este acuerdo en la medida en que Khan aprobó y trabajó con Romero en el uso del Campeonato AEW en la historia. Khan tomó la decisión de permitirlo para el programa New Japan, pero que la compañía no lo usará como parte de la historia de AEW, mencionada en los episodios televisivos AEW o en las redes sociales de la compañía.

Dado que Jericho resultó vencedor, obviamente significaría que no se ha aprobó (en teoría) el siguiente paso en esta historia, considerando que Jericho no ha perdido una lucha individual en ningún lugar del mundo desde Dominion ante Kazuchika Okada. AEW tiene la idea de proteger su título mundial, al igual que NJPW lo hace con el Campeonato de Peso Completo IWGP, en el sentido de que no se le permitiría al campeón perder con un luchador de otra empresa a menos que sea una idea previamente aprobada.

Sin embargo, a pesar de que esta historia no prosperará, Chris Jericho en una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Tananashi dejó en claro su deseo de que se produzca una colaboración entre AEW y NJPW:

«La puerta prohibida está cerrada, pero no creo que deba cerrarse. Deben dejar de lado todos los resentimientos y los egos».

«Le Champion» también dejó en claro sus intenciones en sus redes sociales:

«LeChampion cerró el ‘portal prohibido’ esta noche ….. ¿O no?»

Incluso, Jericho se dio el tiempo de responderle a un fanático vía Twitter respecto a si volveremos a ver un nuevo encuentro entre «Painmaker vs. Ace».

– «¡Maldición …espero que no sea la última vez que veamos Jericho vs. Tananashi en un gran escenario! ¡Quisiera ver a Tananashi luchar en AEW por el Campeonato Mundial AEW!« – «De acuerdo.»

A pesar de todo lo indicado, hasta ahora no hay mayor indicio de que se dé una posible colaboración entre AEW y NJPW. Sin embargo, en un dato no menor, Jon Moxley salió de Wrestle Kingdom 14 con el Campeonato de los Estados Unidos IWGP, luego de derrotar a Lance Archer en la primera noche, y a Juice Robinson este domingo en lo que fue su primera defensa. Debido a la no existencia de una relación formal entre AEW y NJPW, recordemos que el reinado anterior con el mismo título no fue expuesto en los episodios televisivos de AEW ni en las redes sociales de la compañía, lo que implica que podría darse la misma situación en esta ocasión.

Los únicos títulos ajenos a AEW que son mencionados por esta última son los de AAA, ya que ambas compañías tienen un acuerdo de trabajo formal.

Jericho y Moxley tienen en sus contratos de AEW que pueden trabajar con New Japan siempre que no entre en conflicto con alguna fecha programada para AEW.