AEW Double or Nothing 2020 está en los registros ahora, y en términos generales tuvimos un buen espectáculo, el cual cerró con tres muy buenos encuentros, teniendo como la cereza en el pastel el Stadium Stampede Match, un encuentro inédito que permitió conocer a fondo el TIAA Bank Field, sede de los Jacksonville Jaguars de la NFL, aprovechando que los Khan son dueños de dicho equipo. En dicho encuentro se enfrentaron los miembros de The Inner Circle contra The Elite, con victoria de estos últimos luego de aproximadamente 34 minutos de acción.

► El Stadium Stampede Match podría regresar en el futuro

El Stadium Stampede Match fue algo único en su especie, pero es un indicativo de que las luchas al estilo cinematográfico se están tomando el negocio en estos tiempos en los que no se puede contar con público presente. Como en las que hemos visto anteriormente en WWE, este encuentro no estuvo exento de las opiniones polarizantes: a unos les encantó y otros lo criticaron.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer compartió buenas noticias para aquellos que les gustó el Stadium Stampede de anoche.

"Han establecido el Stadium Stadium, así que tienen que hacerlo, no lo digo todos los años, pero dada la naturaleza de la lucha profesional de hoy cuando es algo como esto, lo podríamos tener todos los años. Entonces, esto será lo nuevo. Además, dado que es su firma, lo crearon, serán sus WarGames, y también harán su versión de WarGames, Blood and Guts Match, ya sabes, en algún momento".

AEW habia planeado hacer el encuentro de Blood and Guts en marzo pasado, pero la pandemia del COVID-19 canceló esos planes. Dado que el Stadium Stampede fue calificado como "un gran éxito" por la compañía, no nos sorprendería que lo volvamos a ver en el futuro.