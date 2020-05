El "ángulo" más popular en la lucha libre ha de ser el interpromocional, aquel que enfrenta a luchadores de distintas compañías para determinar cuál de las dos es la mejor. Si el PPV WWF Invasion hubiera contado con Sting, Goldberg o Ric Flair del bando de "la Alianza", por ejemplo, podría que la industria hubiera seguido siendo mainstream por los años venideros y la muerte de WCW no hubiera sido en vano.

Sin embargo, si bien no muchos carteles, sí han habido múltiples combates de este tipo sumamente interesantes a lo largo de la historia, y probablemente no haya alma en este planeta aficionada al arte del encordado que no desee que un escenario así se produzca entre las dos más grandes promociones de la actualidad: WWE vs. AEW. Difícilmente alguna vez suceda tal cosa, pero imaginar es gratis, por lo que hoy les traeremos otros 6 combates de ensueño WWE vs. AEW que deberían ocurrir.

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! Estos son las 5 personalidades que AEW no contratará.

► Kenny Omega vs. AJ Styles

¿Por qué no empezar con un mano a mano entre una estrella de AEW contra otra de WWE teniendo como trasfondo a NJPW?

La historia entre ambos es más que conocida. Desde el instante en que AJ Styles se fuese de New Japan siendo atacado por sus compañeros del Bullet Club y el nuevo miembro, Kenny Omega, se convirtiera en su flamante líder, "The Cleaner" vs. "The Phenomenal One" pasó a ser un auténtico combate de ensueño. Como importantes representantes de sus respectivas compañías, el factor épico se triplicaría entre este par de los mejores luchadores del mundo.

► Jon Moxley vs. Seth Rollins

¿Historia, eh? Difícilmente encontremos dos individuos con tanta historia como estos "hermanos", que han tenidos sus buenas y sus malas tanto dentro como fuera del cuadrilátero. El pasado junio, Rollins declaró esto en respuesta a las críticas de Moxley hacia el producto de WWE:

"Ambrose puede hacer lo que quiera. Es un tipo ya crecidito. Puede salir ahí fuera y decir lo que quiera. Pero la cosa es que no todos están capacitados para soportar las exigencias de WWE y su calendario y lo que eso puede afectarte mental y emocionalmente. Ambrose dio todo lo que tenía a la compañía, pero al fin y al cabo, se marchó porque las cosas no salieron como él quería.

"Pienso que es un poco arrogante por su parte ir a un podcast y criticar a la compañía que te dio tantas oportunidades, y él referenció algunas. Como dije, amo a este tipo, pero tenemos diferentes visiones acerca de lo que queremos en la vida y nuestro lugar en ella.

"No creo que haya motivos para alzar la voz y quejarse a posteriori. Uno tiene que dar el primer paso. Y ese es mirarse al espejo y preguntarse si hiciste todo lo posible. Si la respuesta es sí, entonces puedes ir a donde quieras y quejarte, y si te sientes bien así, pues venga. Pero si Ambrose no ha dado ese paso, tal vez debería pensar en ello. Y esto lo digo para cualquier otro talento descontento, pasado o presente".

The Shield no tendría por qué ser el único lazo...

► Young Bucks vs. The Usos

En una de nuestras listas del especial WWE vs. AEW sobre las 5 Superestrellas WWE que triunfarían en AEW incluimos a Jimmy y Jey Uso. Los motivos están a simple vista: All Elite Wrestling suele hacer alarde —y con razón—de su gran división por parejas, y pocos equipos están al nivel de los Uso alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, los Young Bucks son uno de ellos. Si a nosotros nos preguntaran, un choque de esta índole supondría una verdadera "superkick party" de cinco estrellas.

► MJF vs. The Miz

Hay varios tipos de rudos: los que intentan interpretarlos pero fallan en el intento, los que lo interpretan correctamente y los que lo interpretan tan bien que se ganan el apoyo del público como consecuencia. Un cuarto grupo asoma tímidamente, destacado por su rareza. Son los de menos, pero no por eso menos especiales —todo lo contrario—.

Son los que lo interpretan tan pero tan bien que provocan que la audiencia no distinga al intérprete del personaje. MJF y The Miz son los máximos ejemplos de este grupo en la actualidad. Más que lo que ocurriese en el ring, en este caso el verdadero espectáculo estaría en la confrontación previa, batalla de promos. ¿Quién sería más irritable?

► Nyla Rose vs. Nia Jax

Por semejanzas físicas, no hay un duelo más obvio que Nia Jax vs. Nyla Rose. Similitudes entre estas dos luchadoras encontraremos muchas más: poderío, dominación y hasta sus alias luchísticos muestran su parecido. No sería una lucha de topes suicidas y splashes de 450 grados. Ahora bien, la disputa por ver quién es más poderosa y dominante ya cumpliría y de sobra con el factor "storytelling".

► Cody vs. Triple H

No es necesario explicar el trasfondo de un hipotético encuentro entre los ejecutivos/gladiadores. Es bien sabido que Cody no se fue de WWE en los méjores términos con Triple H, y aunque a veces busque aligerar las cosas, es evidente que alguna espina quedó. Todos recordamos a "The American Nightmare" rompiendo el trono hace un año atrás, algo que prácticamente todo el mundo vio como una burla hacia su ex jefe.

Después están las "Wednesday Night Wars". Rhodes se ha convertido a esta altura, sólo por detrás de Tony Khan, en la viva imagen de la autoridad en AEW; "The Game" es el mandamás de NXT. Enemistad personal, guerra de marcas, batalla de trajeados. El por qué ya está más que instalado, sólo faltaría que se encontraran en el cuadrilátero y determinar al mejor hombre.

