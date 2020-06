No todos los Campeones WWE se sienten como verdaderos representantes de la empresa, pero el actual dueño del título máximo del imperio McMahon sí. Por eso es importante ver cómo Drew McIntyre agradece el #SpeakingOut. Este movimiento está poniendo patas para arriba la lucha libre a través de acusaciones de abuso sexual, acoso o maltrato con luchadores de mujeres valientes que se han cansado de callar y han decidido alzar su voz.

Por ahora es pronto para saber en qué va a quedar todo esto, quiénes van a ser castigados por sus acciones, quiénes no. Aunque cabe mencionarse que Jack Gallagher fue despedido de WWE, así como borrado de la historia de la empresa. Pero ese no sería su principal preocupación si se demostrara que lo que supuestamente hizo es verdad. Sin saber qué ocurrirá, el actual Campeón WWE ha querido dar las gracias en Twitter.

For those #SpeakingOut, thank you. Your voices are heard, your bravery is inspiring and is forcing a positive change that will shape the landscape of this business for generations to come

— Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) June 21, 2020