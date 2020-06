Kay Lee Ray critica a El Ligero: "Me parece asqueroso"

El luchador enmascarado de NXT UK ha sido uno de los incluidos en las acusaciones del movimiento #SpeakingOut. En su caso fue acusado de abusar sexualmente a una menor. Él mismo quiso responder públicamente a dicha acusación, pero posteriormente eliminó el tuit. Ahora, Kay Lee Ray critica a El Ligero. La actual Campeona NXT UK no ha querido quedarse callada y decidión contestar a su compañero de marca en WWE.

La luchadora hizo este comentario en Twitter:

Perfect response. Exact right words. The same way you always knew exactly what to say in relationships so that 1-you don't come off as the bad guy, 2-you get what you want & 3-people feel sorry for you.

I find it disgusting and manipulative that your seeking any sympathy. https://t.co/mvXCT7ehH6

