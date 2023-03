Dax Harwood valora el cariño que recibe de los fans

En la lucha libre actual, los fanáticos son capaces de apreciar a un luchador por sus buenas actuaciones y no tanto por si es técnico o si es rudo. De ahí que tantos de estos últimos reciba el apoyo del público cuando aparecen en escena. Ahí entran FTR, uno de los mejores equipos de mundo, que mayoritariamente trabajaron como villanos, aunque ahora son héroes, y los fans han aprendido a valorarlos. Y de la misma manera Dax Harwood ha sabido apreciar ese cariño, como explica en Fightful. hablando del apodo que le tienen, FTR Calvo.

> Dax Harwood y el cariño de los fans

“Bueno, hay una nueva camiseta en BoxOfGimmicks.com. Es ‘FTR Bald is My Homeboy’. Al principio pensé,:’Danhausen, este hijo de p*ta me está convirtiendo en una broma’. Luego comencé a pensar en ello: ‘Eso es genial. Es bastante divertido’. Lo he visto en sus aspectos positivos y negativos. He visto a personas hablar sobre cuánto odian FTR Bald y FTR Hair es su favorito. Lo cual está bien, hay para todo el mundo.

“Eso es genial [el aprecio de los fans]. Esa es la respuesta aburrida, decir que es genial. Pero más allá de eso, es ver cuánto se preocupan por mí y punto. No cuánto les gustan mis combates. Eso también es genial. Me encanta y lo disfruto. Pero, por ejemplo, estuvimos en la firma de los Iconos de la Lucha Libre en Filadelfia el sábado, y se suponía que íbamos a estar desde las 11:00 hasta las 2:00 y no lo digo de manera egoísta, digo esto como alguien que tiene la mente alucinada: fue un momento surrealista. No podía creerlo. Nuestra fila salía del edificio, salía por la puerta, daba la vuelta al edificio. Fue una locura.

Luego, la cantidad de gente que se acercó a mí y me abrazó, hombres, mujeres y niños. Había un montón de niños. Los niños pequeños, especialmente las niñas, [luchaban] como si una niña de ocho años les hiciera algo. Algunos de los hombres , se me acercan y lloraban, hombre, y me abrazan. Decían: ‘Que hayas hablado de la ansiedad me ha ayudado’. Entonces las mujeres, también, se acercan y me abrazan, diciendo cuánto hemos cambiado sus vidas, cuánto se preocupan por nosotros, cuánto nos aman. Luego Revolution, volviendo y escuchando esa ovación. Esas son las cosas, amigo, que me importan. Me encanta ganar estos premios y me enorgullece mucho. Sé que hice algo bien por lo que amo, la lucha libre profesional“.

