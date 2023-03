Dax Harwood finamente entiende a John Cena

Durante muchísimos años se ha hablado de por qué John Cena nunca cambió a rudo en la WWE. En realidad, sí que lo fue, pero digamos que antes de convertirse en el gran favorito de los fans, en la cara de la compañía. Nunca lo hizo y obviamente nunca lo hará. Y ha habido quienes lo han entendido y quienes no. En ambos grupos ha estado Dax Harwood, que sabe lo que es también ser el héroe y ser el villano. Pero no ha sido hasta después de un tiempo cuando finalmente comprendió al que fuera su compañero de vestidor.

> Ahora, Dax Harwood entiende a John Cena

En estos momentos, FTR están trabajando como técnicos y están recibiendo más cariño de los fanáticos que nunca, y Harwood realmente lo está apreciando, y eso le ha hecho comprender al líder de la Cenation. Así lo explica en su reciente entrevista en Fightful.

“Pero estos fanáticos se preocupan por mí como personaje y ser humano, eso lo supera todo. Nunca pude entender por qué John Cena no se convertiría en heel, ¿verdad? Nunca pude entenderlo hasta este momento. Mira, no estoy comparándome a mí mismo a John Cena. Nunca lo haría, amigo. Pero lo que estoy diciendo es que ahora lo entiendo. Lo entiendo. La gente con la que ha conectado y lo ama, no quería hacerlo y yo siento lo mismo. Solo espero que mantengan ese sentimiento por mí hasta el día en que me retire porque tengo diez veces más para ellos“.

