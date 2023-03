La comunidad luchística de internet necesita poco para generar runrún y crear drama donde a veces no lo hay. Pero ciertamente, AEW hizo méritos para ganarse miradas el pasado fin de semana, cuando, con este tuit, dio cuenta del Wrestling Observer Newsletter Award conseguido por FTR y The Briscoes como mejor rivalidad del 2022.

«¡Felicidades a los 13 veces y actuales Campeones Mundiales de Parejas ROH, Jay Briscoe y Mark Briscoe, también conocidos como Dem Boys, también conocidos como The Briscoes, por ser galardonados con la rivalidad de año!»

Habrán observado la omisión total hacia FTR. Asimismo, los “Top Guys” también consiguieron el galardón del Observer a mejor dupla del 2022. Y AEW tampoco dio cuenta de ello.

Entonces, Dax Harwood quiso reivindicarse, compartiendo captura de pantalla de esos dos reconocimientos.

Tell me April’s around the corner without telling me April’s around the corner. https://t.co/m9NA5nzRt0 pic.twitter.com/qfipzj5gw9 — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) February 25, 2023

«Dime que abril está a la vuelta de la esquina sin decirme que abril está a la vuelta de la esquina».

En abril, presuntamente, concluye el contrato de FTR con AEW, y el propio Harwood expuso dos semanas atrás que él y Cash Wheeler estarían dispuestos a reaparecer antes por la casa Élite si Tony Khan así lo desea.

► El “drama” FTR-AEW se acrecienta

Y de nuevo, Dax Harwood es protagonista de unas declaraciones que nos hacen dudar del futuro de FTR dentro de AEW. Durante la más reciente entrega de su podcast, ‘FTR with Dax Harwood’, el gladiador ha comentado su reacción ante la falta de reconocimiento por parte de la casa que lo emplea.

«Sí, me sentí desairado. No puedo mentir. A ver, sí, fue porque trabajamos muy duro el año pasado […] Creo que dimos lo mejor de nosotros para que todo funcionara y que no nos reconocieran verdaderamente me dolió un poco.

Seguidamente, Harwood aclaró que su respuesta en forma de tuit reivindicativo no fue parte de ninguna historia, sino un movimiento espontáneo.

«No, rotundamente no. No, no, para nada. De ninguna manera. Fui verdaderamente un llorón. Hice una captura de pantalla de cada galardón. Tuve el presentimiento de que no iban a mencionarnos porque, como dije, hablamos con ellos y dijimos: ‘Oye, volveremos y trabajaremos hasta que se acaben nuestros contratos. Nos parece bien. Nos tomamos un par de meses de descanso para recuperarnos y pensar lo que queremos hacer’. Y les hicimos saber que volveríamos encantados, hasta que nuestros contratos acabaran, o hasta que llegáramos a un acuerdo, pero no me han respondido. Tuve la sensación de que no estaban contentos con nosotros».

No descarto que la vocal defensa de Harwood a CM Punk en el conflicto de este con The Elite generara alguna seria fricción tras bambalinas. Aunque recientes declaraciones de Tony Khan expresando su deseo de ver a FTR otra vez por AEW descuadran tal esquema. Algo, pues, debió haber ocurrido en las últimas semanas.