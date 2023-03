Eddie Álvarez debutará en BKFC 41 de abril

El ex campeón de peso ligero de la UFC Eddie Álvarez tiene un nuevo hogar. El miércoles, el presidente de BKFC, David Feldman, anunció en “The MMA Hour” el fichaje de Álvarez y su debut en el combate sin guantes. Álvarez se enfrentará al ex aspirante al título de peso pluma de la UFC Chad Mendes en un combate de 165 libras el 29 de abril en BKFC 41, un cartel que también incluye al ex campeón de peso medio de la UFC Luke Rockhold contra Mike Perry.

Álvarez, de 39 años, se separó “amistosamente” de ONE Championship el pasado mes de septiembre y entró en el mercado de los agentes libres. Álvarez fue 1-1 con un no contest en tres peleas desde su salida de UFC en 2018.

Mendes, de 37 años, hizo su debut en BKFC en Knucklemania 2 en febrero, cuando terminó a Josiah Álvarez por TKO en la cuarta ronda. La salida fue su primera competencia profesional (aparte de los eventos de grappling) desde su retiro de MMA en 2019.

► Luke Rockhold también debutará en BKFC 41

El ex campeón de peso medio de la UFC Luke Rockhold está listo para su regreso a los deportes de combate, y se quitará los guantes para boxear contra otro veterano de la UFC.

Rockhold va a Bare Knuckle FC y hará su debut en la pelea estelar de BKFC 41 contra Mike Perry en 185 libras. El evento tendrá lugar el 29 de abril en Denver y se emitirá en directo en BKFC.tv pago por evento. El presidente del BKFC, David Feldman, anunció oficialmente el enfrentamiento el miércoles en “The MMA Hour”. El combate de 165 libras entre los veteranos de la UFC Eddie Álvarez y Chad Mendes será el evento co-principal.

La alineación actual para BKFC 41 incluye:

Luke Rockhold vs. Mike Perry

Eddie Álvarez contra Chad Mendes

Christine Ferea contra Bec Rawlings

Ben Rothwell contra un oponente por confirmar