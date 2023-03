Darren Till confirma liberacion de UFC

La salida de Darren Till del UFC aparentemente fue su elección. Surgieron especulaciones cuando la cuenta de Twitter basada en algoritmos UFC Roster Watch tuiteó el martes por la noche que el nombre de Till había sido eliminado de la base de datos de UFC. Sin embargo, según Till , solicitó su liberación de la UFC.

What’s happening everyone,

Me, Dana & Hunter are still cool as fuck.

I asked UFC 2 remove me just 2 sort some other shit for the foreseeable,

They happily agreed to release me out of contract which I appreciate.

I’m not going anywhere, got big plans to execute & I’ll be back. 🦍

— Frank Till (@darrentill2) March 1, 2023