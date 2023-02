Dax Harwood quiere mejorar AEW, con CM Punk

«CM Punk tiene mucho que ofrecer al mundo de la lucha libre profesional». Tan solo unos días atrás, Dax Harwood pronunciaba estas palabras sobre CM Punk. Siempre ha hablado bien de quien es su amigo y sigue siendo su compañero en el elenco de All Elite Wrestling. Lamentablemente, ni él ni nadie ha podido, o ha querido, dar información clara acerca de cuando el ‘Best in the World’ podría volver a la acción luchística o si va a hacerlo. Pero si una cosa está clara es que si volviera eso sería magnífico para la compañía.

> Dax Harwood quiere mejorar AEW

Y justamente de eso estuvo hablando el miembro de FTR en una entrevista reciente con Justin Barrasso para Sports Illustrated. Es interesante apuntar que tampoco está claro que Harwood vaya a volver a AEW, ni Cash Wheeler. Pero si lo hiciera, querría seguir ayudando a mejorarla. Y para ello le gustaría contar con CM Punk, entre otros. Y por supuesto que los tres serían piezas clave en cualquier empresa. Imaginemos si entraran en una rivalidad con The Elite por el Campeonato Mundial de Tríos… Podría ser algo histórico.

“Ese era David Harwood hablando, y estaba hablando de uno de mis mejores amigos. Solo por lo que pasó, o por lo que la gente piensa que pasó, no hay mala voluntad. Estoy aquí, al menos durante la duración de mi contrato hasta abril, para hacer de AEW la mejor compañía que pueda.

“Si sigo quedándome aquí, quiero hacer de AEW la mejor compañía que pueda, especialmente para los luchadores más jóvenes. Hay mucho potencial aquí. En el fondo, hay buenas personas en la lucha libre, yo mismo, Cash, Matt Koon, Punk, The Young Bucks, y todos queremos ser buenos por naturaleza“.

¿Crees que CM Punk volverá a AEW?