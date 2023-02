FTR volvería antes de abril, si Tony Khan quiere

«La mayor decisión de nuestra carrera se dará en abril. Hagamos lo que hagamos en abril, creo que probablemente será lo último que hagamos en la lucha libre. Punto. Al menos, a nivel nacional sobre el ring, seguro. Será lo último que haremos en la lucha libre. Así que tengo que tomar muchas cosas en consideración para ver lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir. Y tengo una idea en mi corazón de lo que quiero hacer, tengo una idea en mi cerebro. (…) Esto decía Dax Harwood sobre el futuro de FTR una semana atrás.

► FTR volvería antes de abril

Ahora nos preguntamos si la decisión podrían tomarla antes de abril pues en un nuevo episodio de FTR with Dax & Matt Koon el mismo Harwood adelanta que volverían a AEW antes de dicho mes si Tony Khan quiere que lo hagan. Y recordemos qué dijo el presidente en en enero: “Espero ver a FTR de regreso. Al 100%“.

“No hubo correlación allí, ninguna en absoluto (con el tweet que publicó durante el 8 de febrero ante de Dynamite diciendo que extraña la lucha libre). Simplemente estaba viendo lucha libre, bebiendo café, y las dos horas del día en las que tengo endorfinas corriendo por todo mi cuerpo son mi primera taza de café, especialmente si estoy viendo lucha libre, y mi primer trago de tequila. Eso es todo. Las endorfinas y yo realmente extrañamos la lucha libre. Todavía tengo que tomarme las cosas con calma, dejar que mi cuerpo y mi mente descansen, se recuperen y estén listos, si volvemos antes de abril. Me encantaría. Si Tony está de acuerdo con eso y eso es lo que quiere, me encantaría. Si eso no es lo que él quiere, es su empresa y haré lo que él diga porque confío en él y él es el jefe”.

