El Campeonato Mundial de Parejas AEW que una vez tuvieron FTR está ahora en manos de The Gunns después de que derrotaran a The Acclaimed y ahora justamente conocemos lo que piensa Dax Harwood de los nuevos monarcas (vía FTR con Dax & Matt Koon), ante quienes perdieron en el último Dynamite de 2022.

► The Gunn Club, los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW

“Son muchachos que estudian el oficio y tratan de ser mejores. También son un par de muchachos que llegaron a la cima gracias a quién es su padre. Ellos nunca tuvieron que estar en las trincheras o nunca tuvieron que viajar a estos pequeños espectáculos de mi*rda para ganar dinero o ser vistos. Todo lo que conocen es AEW o la televisión nacional de lucha libre. Con eso, es posible que no lo piensen y que no lo hagan a propósito, pero piensan que todo debe estar para ellos. Personalmente, tenemos diferentes pensamientos e ideologías, y está bien, no te vas a llevar bien con todos.

“No hay demasiados personajes en la lucha libre que la gente desprecie absolutamente. Desprecian a estos muchachos. Reciben los cánticos de ‘ass boys’. Cuando ganaron los cinturones de parejas, la gente estaba enojada. Cuando piensas en lo que es la lucha libre, quieres que la gente estar enojado o se sienta de cierta manera. Se sintieron de cierta manera sobre ese cambio de título. Quién sabe qué va a pasar en el futuro o hacia dónde va la historia. Ha habido una historia sobre esto, esta es una historia de un año que desearía que la gente se detuviera y pensara: ‘Oh, tienes razón’. Hay una historia de fondo y una larga historia. Es otro capítulo en la historia. Los felicito, sus primeros campeonatos en parejas. Estoy ansioso por ver qué hacen los Ass Boys y Acclaimed a continuación“.

¿Qué te parece que The Gunn Club sean los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW?