Dana White prevé cómo afectará Endeavor a la WWE

Dana White conoce a la perfección cómo es trabajar con Endeavor pues lo está haciendo desde que compraran la UFC en 2016 y recientemente estuvo analizando la situación con el acuerdo con la WWE en una aparición en The Pat McAfee Show.

> Dana White habla de WWE, UFC y Endeador

“Es una de las mejores cosas de Ari (Emanuel, Director General) y por qué es un gran socio, y por qué es tan bueno trabajar con él. Entró y compró el UFC, me pidieron que me quedara, y Ari es uno de esos tipos que te deja administrar tu negocio. Te deja hacer lo que haces, y de hecho me reuní con los McMahon la última vez que estuve en Nueva York. Querían saber cómo era estar en el negocio con él y todo lo demás. Obviamente, no podía decir nada más que cosas increíbles y positivas sobre él.

“Ari es uno de esos tipos, tú manejas tu negocio, y si lo necesitas, levanta el teléfono y llámalo, y él puede hacer que cualquier cosa suceda. ¿Cómo afectará esto a nuestra empresa? No lo hará en absoluto, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Cómo afecta a la WWE, creo que hay mucho valor que Ari puede agregar en el aspecto comercial, ya sea licencias, patrocinio y la lista sigue y sigue. Ayudará a hacer crecer esas diferentes áreas de su negocio, y están valoradas en $ 9 mil millones. Mire y vea lo que son en cinco años.

“Siempre supimos que había lugar para el crecimiento y lo que queríamos hacer, al igual que Bob Meyrowitz, quien nos lo vendió, Bob Meyrowitz sintió que éramos muchachos que podían llevarlo a otro nivel. Lo mismo pasó cuando le vendimos a Ari. Querías vendérselo a un tipo que pudiera ayudar a hacer crecer el negocio y llevarlo a otro nivel. Eso es exactamente lo que Vince también ha hecho. Cuando miras a todos los pretendientes y a todas las personas que posiblemente quieran comprar tu negocio, quieres vendérselo al grupo que crees que puede llevarlo a otro nivel”.

