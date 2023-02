Se ha convertido en un movimiento tan recurrente dentro de AEW que el pasado año inspiró la creación de una hilarante web denominada ‘The Tony Khan Announcement Generator’. Sin que el mandamás de los Élite sea como tal un personaje televisivo, sin duda se ha convertido en un personaje con todas las de la ley, y sus anuncios, recursos a menudo útiles.

Veremos, no obstante, si esta semana surte efecto. Durante el último episodio de Rampage, se reveló que Tony Khan hará hoy “importante anuncio”, como parte del menú luchístico de un episodio de Dynamite, la verdad, menos atractivo que de costumbre.

Y lógicamente, cada vez que AEW unen los términos “anuncio” + “Tony Khan”, la comunidad luchística de internet disfruta. Ahora, hay ciertas opciones en una particular quiniela que tal vez pueden descartarse, como la concreción de un contrato televisivo para Ring of Honor. Pero surgen otras.

Caso de un nuevo show televisivo, cuyo formato podría ceñirse a un programa de telerrealidad, o, por qué no, un programa luchístico como complemento de Dynamite y Rampage. Esta semana, cabe apuntar, hemos sabido que los Élite registraron “AEW COLLISON”.

Aunque, por supuesto, contemplamos la opción de un nuevo fichaje, la favorita de los seguidores. Y estos plantean tres nombres: Mercedes Moné, Jay White y CM Punk.

Moné se coronó Campeona IWGP en Battle In The Valley el pasado sábado tras derrotar a KAIRI, y sin contrato con NJPW ni STARDOM, no podemos descartar su firma con AEW. Por su parte, White también sería agente libre luego de lo visto igualmente en Battle In The Valley, y la casa Élite luce como una vía entendible. Mientras, más quimera que otra cosa, bastantes fans guardan todavía la esperanza de un entendimiento entre Punk y AEW.

Para averiguarlo, no se pierdan hoy nuestra cobertura de AEW Dynamite, que discurrirá desde el Footprint Center de Phoenix (Arizona).

