Tony Khan espera que Kyle O’Reilly vuelva pronto

“Hablo con él todos los días. Le está yendo bien. Le está yendo muy bien. Ahora está en una situación en la que está trabajando muy duro para asegurarse de que se recupere lo antes posible, pero al mismo tiempo se asegura de no regresar demasiado pronto. (…) Estoy muy contento de que solucionó sus problemas y se puso saludable y se está recuperando día a día, todos los días (…). Ves la emoción y las ruedas girando y él ya pensando en cómo puede volver. Está de buen humor y tiene mucha gente a su alrededor que lo quiere mucho“.

> Kyle O’Reilly volvería muy pronto a AEW

No hace mucho, Adam Cole nos ofrecía esta actualización sobre la recuperación de Kyle O’Reilly. Es comprensible que siendo su amigo cercano durante tantos años pueda hablar más en profunidad que Tony Khan, quien es su jefe en All Elite Wrestling. Pero el presidente de la compañía también tiene información sobre cómo está su luchador. Un luchador al que, como todos, echa de menos. ¿Cómo no echaríamos de menos a uno de los mejores del mundo? Y además teniendo en cuenta que no está claro cómo va a continuar su carrera tras el adiós de Bobby Fish y el cambio a técnico de Adam Cole.

“Ha estado mejor. Estamos deseando que vuelva. Pero es una serie de lesiones y una recuperación difícil. Realmente lo extraño y espero que regrese con AEW muy pronto”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Kyle O’Reilly a AEW? ¿Y de Adam Cole?