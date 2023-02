A Tony Khan le gustaría ver a Bryan Danielson en G1 Climax

La salida de WWE de Bryan Danielson, tuvo varios motivos y uno de ellos fue poder participar en eventos en Japón; sin embargo, desde que llegó a AEW en 2021, esto no ha sucedido.

Ahora, con la alianza de la empresa con NJPW ya ha habido intercambio de talento y podría pasar que Danielson participará en la empresa nipona, esto dentro el prestigioso torneo G1 Climax.

Para Tony Khan esto se ve posible y pues la relación con NJPW ha crecido. Sin embargo, algo que podría detener este paso, es que Bryan se convierta en campeón de AEW el 5 de marzo en AEW Revolution, pues, el torneo nipón dura varias semanas.

“Para ser honesto, creo que sería genial en muchos sentidos (que fuera al G1 Climax), pero Bryan Danielson, es muy posible, que sea el Campeón Mundial de AEW. De cualquier manera, quiero decir, creo que sería difícil para él desaparecer del programa. Especialmente como Campeón de AEW. No estoy seguro de que pueda alejarse tanto del programa. Tendremos que ver qué sucede aquí saliendo de Revolution con MJF vs. Bryan Danielson en el Iron Man Match de 60 minutos”, dijo en el podcast In The Kliq.