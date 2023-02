Charlotte Flair expilca lo difícil de ser técnica

Charlotte Flair está en una nueva etapa como Campeona SmackDown tras regresar de manera sorpresiva en el último SmackDown del año pasado, y ahora se dirigirá a WrestleMania 39 en calidad de monarca y esperará a Rhea Ripley, quien la retó luego de haber ganado el Royal Rumble femenil hace unas semanas. Ambas tienen una historia juntas, ya que se enfrentaron en WrestleMania 36, pero en roles invertidos, ya que La Reina había ganado el Royal Rumble ese año, mientras que The Eradicator era la Campeona NXT. Además, la hoy campeona SmackDown trabajará en el bando técnico.

► Charlotte Flair es consciente de su papel y del legado de su padre

Las muchas victorias de campeonato de Charlotte Flair en la WWE han provocado reacciones encontradas entre los fanáticos, y algunos incluso expresaron su preocupación de que esta sobreexposición le pase factura, aunque otros están de acuerdo con ello, porque nadie discute de que es una de las mejores luchadoras que ha pisado un ring de la WWE, y por ello ha tratado de desmarcarse de la figura de su legendario padre.

Durante una entrevista reciente con el Daytona Beach News Journal, Charlotte Flair habló sobre su papel de técnica, y explicó por qué es difícil para ella trabajar en ese rol.

“La semana siguiente, estábamos en Memphis y había un grupo de niños parados allí gritando mi nombre después del espectáculo. Antes, era como, ‘¿Cómo puedo ser mala? ¿Cómo hago para que la gente me abuchee? ¿Cómo puedo ser más odiada? Naturalmente soy desagradable’. Solo ver lo emocionados que están los niños al verme, alcanzarme y querer tocarme y las sonrisas, realmente me ha ablandado mucho. No importa las críticas, no importa la respuesta (abucheos, vítores, ‘Woos’), es solo para ellos, ser un modelo a seguir para ellos.

En el papel, parezco la chico mala: la hija de Ric Flair, 1 metro 77 centímetros, rubia, 14 títulos. Es muy difícil conectarse o encontrar, aparte de una relación padre-hija, una forma en que el personaje de Charlotte se conecte con la audiencia. ‘¿Por qué deberíamos animarla? ella tiene todo ¿O cómo me relaciono con ella? No sé cómo es eso’. Así que acabo de aumentar todas esas cosas durante los últimos dos años. ¿Dices que todo es por mi papá? Aumentaré eso. Y solo hablando de ser buena (en el ring), a la gente no le gustan las cosas que brillan.

Siendo una buena tipa, en las historias de Rocky, siempre siento que soy Apollo (Creed). No me ves en el gimnasio, sin maquillaje, con mi camiseta vieja y tenis de cinco años en mi garaje; crees que la hija de Ric Flair, nacida con una cuchara de plata, con los mejores entrenadores en instalaciones de entrenamiento de lujo. No me ves como Rocky. Y esa es la mayor historia de buenos chicos de todos los tiempos, superando como un desvalido. Para ser un buen ‘chico bueno’, tienes que tener gente que quiera apoyarte y superar algo”.

Charlotte Flair también cree que su combate con Rhea Ripley en WrestleMania 39 debería ser el evento principal. Tendremos que esperar y ver cómo resultará el partido en abril.