Cody dice quiénes son los más infravalorados de WWE y AEW

¿Quiénes son los más infravalorados de WWE y AEW? Es una buena pregunta que Cody Rhodes responde recientemente apuntando dos nombres. Uno de ellos probablemente no sorprenderá a nadie pues él mismo se ha apuntado a sí mismo hace poco como tal mientras que el segundo es un buen amigo del Campeón TNT. La verdad es que cualquier fanático podría señalar a algunos gladiadores de ambas empresas en ese sentido.

El monarca realizó una sesión de preguntas y respuestas en Twitter durante la cual contestó a muchas cuestiones planteadas por los fans.

So specifically “underrated” - guys who don’t get enough credit for their in-ring game...

Underrated and underutilized often get misconstrued and bundled together.

Cody además compartió contra quién va a ser su próxima defensa del título, en el reto abierto de este miércoles en Dynamite.

You asked for it, AEW is giving it to you❗️

(but I predict this won’t be long, he doesn’t get outside of 5 minutes with me)

8/7c on @tntdrama pic.twitter.com/fLVmTubSv9

— Cody (@CodyRhodes) July 24, 2020