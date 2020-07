No es campeón desde enero de 2019, cuando perdió el Campeonato de Parejas SmackDown que sostenía con Sheamus e individualmente desde el año 2013, cuando finalizó su reinado de 239 días como Campeón de Estados Unidos. Ha pasado mucho tiempo desde que fue realmente impulsado por su cuenta, alejado de The Bar, y Cesaro se sincera con WWE acerca de cómo ha sido su camino desde entonces, acerca de cuál es su estatus actualmente.

► Cesaro se sincera con WWE sobre su estatus

El propio imperio de Vince McMahon lanzó una pregunta al Universo WWE en Twitter preguntando por la Superestrella más infravalorada de Monday Night Raw, Friday Night SmackDown y NXT. Muchos fanáticos no dudaron en apuntar al luchador suizo. Durante años no son pocos los que han reclamado una gran oportunidad para él y han aprovechado el movimiento de la empresa para volver a hacerlo. Y Cesaro no ha querido dejar pasar la oportunidad.

Did you get the answer you were looking for? — Cesaro “Espresso” (@WWECesaro) July 16, 2020

"¿Consiguieron la respuesta que estaban buscando?".

Incontables personas estuvieron haciendo publicaciones como las siguientes para apoyarlo:

"Cesaro es la respuesta más habitual en los tweets, la mayoría del Universo WWE estará de acuerdo con este hecho. #CesaroParaCampeón. Campeón WWE o Campeón Universal. #ImpulsenaCesaro. Lo mejor para los negocios".

through out the entire company the answer is and has been for quite some time now @WWECesaro !! #PushCesaro #CesaroForChamp #CesaroSection pic.twitter.com/gJ4N1YFuKG — Cesaro-Source.Com | Cesaro Fansite (@CesaroSource) July 16, 2020

"A lo largo de toda la empresa la respuesta es y ha sido durante un tiempo la misma: ¡¡Cesaro!!".

"¡Este tipo!".

Pero a pesar del mucho interés de los aficionados WWE no está mostrando interés en llevar a Cesaro al plano estelar individual. Ni siquiera en darle un impulso por su cuenta en el medio cartel. De hecho, va camino al lado de Shinsuke Nakamura de intentar recuperar el título de parejas de la marca azul.