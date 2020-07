Aunque Cody ha tirado algunas indirectas aquí y allá a WWE, incluso en los shows de AEW, considera que no está bien comparar el producto que WWE y AEW nos está ofreciendo semana a semana. Así es, al contrario, está de acuerdo con un fan que dice que esas personas que critican todo no disfrutan realmente la lucha libre profesional.

Cody, a través de su cuenta oficial de Twitter, respondió recientemente algunas preguntas de sus fans y allí habló acerca de este tema:

It’s new. It’s unknown. Its also very aggressive in delivery and it’s marketing.



I think the late 90s’ template for the current situation is the only reference people have sometimes, but respectfully that ecosystem doesn’t fit ours.



This is very new territory & it’s fan made. https://t.co/sSngDOQ3wg