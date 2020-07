Hay un poco de confusión en los fans debido a que la lucha de Drew McIntyre vs Dolph Ziggler ya no aparece programada en el sitio web oficial de WWE como una lucha titular, pues así se había anunciado unos días atrás, como revancha de la victoria de McIntyre en el PPV The Horror Show at Extreme Rules, en donde retuvo su Campeonato WWE.

► ¿Drew McIntyre vs Dolph Ziggler ya no será por el título?

I’m booking the territory kid. Tho this image has caught my attention pic.twitter.com/SBI5g93qmo — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 26, 2020

— Escuché que alguien gritó Ojo por Ojo la semana pasada.

— Hazlo una lucha de carrera contra carrera, cobarde.

— Yo estoy programando en este territorio, chico. Aunque esta imagen ha llamado mi atención.

Las cosas pueden cambiar en cualquier momento en WWE, y no duden que Vince McMahon pueda volver a hacer esta lucha titular en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, el plan que tienen en mente es que Randy Orton sea el nuevo retador de Drew McIntyre para SummerSlam 2020, el próximo gran PPV de la empresa, lo cual daría paso a una lucha de Orton vs Edge estilo "Me rindo" en WrestleMania 37.

Pero tampoco hay que negar que estaría interesante ver a Orton y McIntyre compartiendo el ring para una triple amenaza con Ziggler en SummerSlam, eso le añadiría un picantico especial a las rivalidades dentro de WWE, y podríamos ver un combate de gran calidad. Sobre todo teniendo en cuenta que los campeonatos mundiales no se exponen en triples amenazas desde hace varios meses.

Regresando a lo que veremos esta noche, ¿cuál creen que es la mejor estipulación para el combate de esta noche? Ver a McIntyre o a Ziggler sin cabello sería una sensación, pero es algo muy difícil que suceda y menos en un show de Raw normal.

