No hay nadie en elenco de AEW que pueda trabajar con el micrófono como lo hace MJF. El pasado miércoles, una vez más, hizo un trabajo destacado, respaldando su habilidad y resultados en el ring con su gran boca. De hecho, en lo que va del 2020 el registro individual de Maxwell Jacob Friedman es de 7 victorias sin derrotas, y parece ser el siguiente en la fila para retar a Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW. Eso, si nos remitimos a lo que indican los rankings de la marca.

Cody, a través de su cuenta oficial de Twitter, respondió recientemente algunas preguntas de sus fans y allí habló acerca de este tema, cuando fue consultado por un fanático, quien al parecer no le encontraba un propósito al referido Ranking.

MJF ha tenido sus problemas con Cody, pero eso no cambia la clasificación actual de AEW, y el American Nightmare lo sabe; por ello, Cody fue muy objetivo e indicó que MJF merece una oportunidad ante Jon Moxley por el título mundial de la compañía. También dio una fuerte indicación de que este encuentro sucederá más temprano que tarde.

He is due for a world title shot. He’s #1 ranked. I imagine that is something that’ll come to fruition, long as he keeps his ranking.

— Cody (@CodyRhodes) July 26, 2020