El actual Campeón TNT en AEW, Cody Rhodes, realizó una publicación en su cuenta oficial de Twitter para responder a la exestrella de WCW, Disco Inferno, cuando preguntó por el personaje de Cody en televisión.

Gilbertti preguntó si Cody era un personaje rudo, porque estaba eligiendo defender su título contra luchadores independientes en lugar de hacerlo en contra de estrellas de AEW.

Is Cody Rhodes a heel? This is like the old school angle where you have a list of worthy contenders and they are just a bunch of indy workers that don't even work for the company. #warhorse

Cody respondió rechazando por completo los términos "heel" y "face". Él cree que son demasiado simples para el público de hoy, y quiere que las circunstancias de cada combate determinen a quién animan los fanáticos.

I’m neither. I’m a competitor & a reigning champion. Tired old tropes are even more insulting to the viewer considering I’ve been on their TV since I was 20. It ain’t black and white, it hasn’t been in forever. Circumstances of the match dictate who we cheer for, beautiful thing.

— Cody (@CodyRhodes) July 24, 2020