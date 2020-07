El supermán suizo Cesaro recientemente ganó el Campeonato de Parejas SmackDown junto al japonés Shinsuke Nakamura. Cesaro destaca el poder de los inmigrantes en WWE, teniendo en cuenta que ha ganado varios títulos con compañeros inmigrantes durante su tiempo en la empresa, pero este llegó después de un tiempo.

Cesaro tuvo su época de popularidad y es un ex Campeón de los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera vocación de Cesaro parece estar en la división de parejas. La estrella suiza es cinco veces monarca en esta especialidad, pero nunca ha tenido como compañero a un estadounidense.

► La publicación en twitter con la que Cesaro destaca el poder de los inmigrantes en WWE

Immigrants, we get the job done 🇨🇭 🇨🇦 🇮🇪 🇯🇵 pic.twitter.com/FDX9ycn3SZ — Cesaro “Espresso” (@WWECesaro) July 24, 2020

"Inmigrantes, hacemos el trabajo"

Tyson Kidd y Cesaro ganaron lo cinturones de Raw hace un tiempo, Kidd es nativo de Canadá. Desafortunadamente, Kidd tuvo que dejar de luchar después de sufrir una lesión grave durante una pelea que no estaba siendo televisada.

Sin embargo, eso no impidió que Cesaro encontrara un nuevo compañero en el irlandés Sheamus. Originalmente eran rivales antes de convertirse en uno de los mejores equipos en pareja en la historia de la WWE.

The Bar, como se llamaba Sheamus y Cesaro, ganaron los títulos de Raw cuatro veces antes de ganar una vez el título en la marca azul junto al Guerrero Celta.

► Cesaro y Shinsuke Nakamura ganan los título en parejas en Extreme Rules

Ante una lesión de Sheamus, Cesaro probó suerte sin compañero de equipo pero no le fue tan bien como esperaba, hasta que encontró su vocación nuevamente bajo la tutela de Nakamura y Sami Zayn.

Si bien Zayn no se ha visto en la programación de WWE desde hace un tiempo, Nakamura y Cesaro comenzaron como pareja una rivalidad contra The New Day que terminó con la coronación de los inmigrantes en el pasado PPV Extreme Rules.