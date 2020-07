Como ya todos conocerán, Naomi perdió una lucha contra Lacey Evans la semana pasada en SmackDown que dejó muy enojados a sus fans. Tanto, que hicieron tendencia en Twitter el hashtag #NaomiDeservesBetter. Booker T dijo algo que no le gustó a muchos fans, quienes se fueron en contra de él, así como atacaron a Charlotte Flair.

► Naomi y Booker T, dos grandes figuras de WWE

Solo a que a Charlotte la atacaron por apoyar a Naomi, mientras que a Booker T fue por decir que Naomi tenía que ganarse su oportunidad. Esto dijo durante su podcast Hall of Fame:

"La vida no es justa y a veces tienes que darte tus propios breaks. Yo también tuve que luchar por mi propio éxito. En lo que a mí respecta, todos esos hashtags se pueden ir al infierno. Nadie merece una oportunidad, ¿está bien? En primer lugar, y lo más importante, es que tú te debes ganar tu oportunidad y tu lugar en el elenco. Aquí no se trata de movimientos para darle para arriba a alguien porque sí solamente.

"Odio decir esto y hablar de esta manera porque me gusta Naomi. Pero, en lo que respecta al negocio, todo lo obtienes solamente por mérito. Eso es. Aquí no es un sistema de amigos. A veces tienes que salir y estar a la altura de las circunstancias cuando nadie más pensaba que podrías. Puede que no suceda de la noche a la mañana. Nadie esperaba que yo me convirtiera en seis veces campeón del mundo, ni siquiera yo.

"Pero mi persistencia, salir a ese ring y dejarlo todo, hacer que todos esos bobotes en el vestuario se dieran cuenta de lo que estaba hecho y que los fans vieron algo diferente y señales de que estaban allí para ver a Booker T todas las noches... es por eso que digo que Naomi y su hashtag no creo que eso le sirva de nada. Las personas que abogan por ella de esa manera, la forma en que debe exponerse desde una perspectiva de defensa, es su defensa de sí misma cuando sale al ring y lucha a un alto nivel y todo el mundo la ve.

"Cuando hagas eso, Naomi, nadie podrá negarte nada. Nadie jamás dirá que alguien te regaló algo. Si eso sucede mañana, que alguien bendiga a Naomi con el campeonato mundial por este movimiento, créanme, no se sentirá muy bien porque sentirá que no lo logró por ella misma. Nunca quisiera el título mundial si me lo dieran por un movimiento. Naomi, lo he dicho mil veces, es probablemente más atlética que cualquier mujer en ese vestuario y el 99 por ciento de las mujeres en el negocio. Pero, la psicología y el trabajo en el ring son dos cosas diferentes. Espero y deseo poner mis manos sobre ella solamente un mes. Naomi vería este negocio de una manera totalmente diferente".

Sasha Banks le echó leña al fuego de la polémica diciéndole a Naomi que no escuchara a personas con opiniones inútiles. Así que Booker T dijo:

"Voy a terminar con esto. Si crees que no puedo ayudarte en absoluto, y eso es todo lo que estoy tratando de hacer: ayudarte a pasar al siguiente nivel. Si crees que todos estos chicos en Internet, en las redes sociales, pueden ayudarte más que yo, sigue ese camino. Lo dejaré ahí".

Naomi respondió:

"¡No me siento así ni diría algo así acerca de ti! Aunque sí siento que mi ética de trabajo y lo que yo he ganado por mérito propio ha sido dejado de lado, pero tus consejos y críticas constructivas fueron muy apreciados y se aplicarán, especialmente viviendo de Booker T. Voy a continuar luchando por mejorar".

Booker T terminó diciéndole que su oferta de ayudarla seguía sobre la mesa, ¿la tomará Naomi?

