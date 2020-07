Tras SmackDown, fans impulsan la etiqueta #NaomiDeservesBetter

Medio año alejada de los rings estuvo Naomi, entre rumores de un castigo de WWE por su implicación en el arresto de Jimmy Uso y la idea de ambos de salir de la empresa. Pero en el último Royal Rumble femenil, la gladiadora reapareció por todo lo alto, recibiendo al mes siguiente una oportunidad por el cetro de SmackDown en Super ShowDown 2020.

Sin embargo, tras esa tentativa titular fallida, las implicaciones de Naomi en las pantallas fueron muy puntuales, disputando sólo nueve combates desde entonces. Y aunque el coronavirus tiene que ver en esto, Naomi no ha escondido su descontento por el mal uso que WWE viene haciendo de ella últimamente.

Como muestra más palpable, el segmento de karaoke que tuvo lugar el pasado viernes en SmackDown, donde varias gladiadoras, entre ellas Naomi, fueron utilizadas de una manera más propia de un episodio de Saturday Night Live que de un show de lucha libre.

► #NaomiDeservesBetter, ¿el nuevo "Yes!" Movement?

Pero parece que la gota que colmó el vaso de los fans de Naomi fue la derrota ayer de su Superestrella ante Lacey Evans en apenas dos minutos. Porque tras la contienda, promovieron la etiqueta #NaomiDeservesBetter (Naomi merece algo mejor).

Had the biggest pop of any women in her return at the Royal Rumble, went viral for WEEKS yet they decide to have women like Dana & Lacey beat Naomi when she is by far better all around & has a much larger following/interest.... this is a fucking joke #NaomiDeservesBetter pic.twitter.com/n9OJ3PMJcs — . (@IovelsX) July 18, 2020

«Obtuvo la reacción más grande que cualquier otra mujer cuando regresó en Royal Rumble, se hizo viral durante SEMANAS y siguen decidiendo que mujeres como Dana & Lacey venzan a Naomi cuando es mucho mejor en todo y despierta mucho más interés... esto es una jodi** broma»

#NaomiDeservesBetter This shouldn’t be a discussion but sadly it is. @WWE please listen to the fans and even non-fans and capitalize on this woman’s talents. We have waited too long. pic.twitter.com/PhHJDzUiJG — prince E #NaomiDeservesBetter (@BanksNotSasha) July 18, 2020

«Esto no debería ser una discusión, pero por desgracia lo es. WWE, por favor, escucha a los fans e incluso a los que no son fans y apuesta por el talento de esta mujer. Llevamos demasiado tiempo esperando».

It's been over 5 years since Naomi cut this promo and it's awful that it still remains relevant. She needs to stop being overlooked and WWE y'all are dumb cuz she could easily make you A TON of money. She is an incomparable star and talent! #NaomiDeservesBetter pic.twitter.com/CeKCyedvzW — Sasha vs Asuka !!!! (@LitasaultBanks) July 18, 2020

«Han pasado 5 años desde que Naomi hizo esta promo y es terrible que siga siendo irrelevante. Necesita que dejen de ignorarla y WWE, sois idiotas porque fácilmente podría haceros ganar MUCHO dinero. ¡Un talento y una estrella incomparables!»

«3.1 millones de visualizaciones, esto debería deciros suficiente»

Dusty saw a Star when he first saw Naomi perform he trusted her to be the first FCW Women's Champion why can't the WWE see the same #NaomiDeservesBetter — Ash #BLACKLIVESMATTER (@tenno_a) July 18, 2020