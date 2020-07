Cualquiera adivina que le queda mucho tiempo por delante antes de retirarse pero The Miz quiere hacer varias cosas en WWE antes de hacerlo. Cabe mencionarse que tiene 39 años, que ha hecho muchas cosas importantes como Superestrella, y que si dijera adiós hoy mismo a la lucha libre profesional entraría al Salón de la Fama, pero gracias a su talento con el micrófono así como a su estilo en el encordado puede alargar su carrera todo lo que quiera. Uno de los puntos por los que es reconocido es por lo poco que se lesiona, lo que le permite estar disponible para la empresa todo el año.

► The Miz tiene estas metas en WWE

Lo que no está claro es cuánto tiempo podría llevarle hacer todo lo que quiere. Porque, como dijo en Twitter respondiendo a un fanático recientemente, The Miz tiene estas metas antes de pasar a ser un ex luchador:

Becoming the greatest LONGEST REIGNING IC Champion ever. More WWE/ Universal title reigns. Royal Rumble winner. Main Event LA WRESTLEMANIA. King of the Ring. #KingMiz > #KingCorbin https://t.co/koUlCoFO4A — The Miz (@mikethemiz) July 16, 2020

"Ser el más grande y longevo Campeón Intercontinental de la historia. Más reinados con el Campeonato WWE y el Campeonato Universal. Ganar el Royal Rumble. Estelarizar WrestleMania. Ganar King of the Ring".

Sí que podemos saber cuánto tiempo necesitaría Mizanin para la primera meta: 455 días. Honky Tonk Man tiene el récord actualmente con 454. El WWE Hall of Famer sostuvo el título desde el 2 de junio de 1987 al 29 de agosto de 1988. El reinado más largo de Miz con este campeonato fue de 188 días. Está más cerca en realidad de superar el máximo número de reinados, puesto que actualmente tiene 8 y Chris Jericho tiene 9.

En cuanto al Campeonato WWE, lo sostuvo en una ocasión, del 22 de noviembre de 2010 al 1 de mayo de 2011, durante 160 días. Ahora tendría prácticamente imposible recuperar el título pues el actual monarca, Drew McIntyre, está en una marca diferente. Tendría "más sencillo" conseguir por primera vez el Campeonato Universal, que está en manos de Braun Strowman. Pero lo intentó en el último PPV y no fue capaz de hacerlo.

Casi es sorprendente que Miz nunca ganara Royal Rumble, pero no lo ha hecho. Puede que en los próximos años surja la oportunidad pero en este momento no parece que pueda suceder pronto. Muchas cosas tendrían que cambiar para que parezca un favorito para esta hazaña.

Sí que es una sorpresa que quiera estelarizar el magno evento, porque lo hizo una vez. En WrestleMania 27 fue estelar defendiendo, con éxito, el Campeonato WWE ante John Cena. Es de suponer uqe se refiere a volver a serlo. Y pensando en el punto anterior ambos podría conseguirlos el mismo año.

Y podría ser interesante ver a Mizanin como King Miz. Sin duda le sacaría mucho jugo a la historia que tuviera a partir del momento de coronarse.