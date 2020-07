Oficialmente ya luchadores de Impact Wrestling, Luke Gallows y Karl Anderson estuvieron quizás demasiado tiempo anclados en WWE a cambio de un gran sueldo, pero sin una satisfacción plena como gladiadores, debido a la poca consideración que siempre guardó Vince McMahon acerca de los ex-Bullet Club.

El propio Anderson admitió el pasado mayo que nunca debió renovar con el gigante estadounidense en septiembre de 2019, pues tal firma no supuso un cambio de estatus ni para él ni para su colega Gallows. Así, ambos fueron despedidos en el reciente e infame "miércoles negro" del 15 de abril.

Una decisión errónea, especialmente considerando que AEW les puso sobre la mesa un contrato, como ya se supo en su momento y como Anderson y Gallows revelaron en su reciente aparición en el podcast 'Talk'N Show'. Parece que incluso ya estaba trazado el debut de la dupla sobre suelo Élite. Pero a última hora, Triple H los convenció de permanecer en WWE.

Y ese desaire, según reporta Fightful Select, poco gustó a Chris Jericho, quien creía que el acuerdo ya estaba cerrado. Informaciones suscritas por estas palabras de los "Good Brothers" en 'Talk'N Show'.

«Tenemos amigos en esa compañía, no queremos dar una ristra de nombres, no es ese tipo de entrevista, pero no son difíciles de adivinar. Un amigo que tiene un importante puesto allí y un luchador que se puso en plan, "pero qué demonios". Creo que sigue un poco ofendido por eso. Y mi respuesta, si escucha esto o lee la transcripción, es que no fue nada personal. Apreciamos la oferta y todo lo que intentaron hacer por nosotros».