Tras meses de rumores y de rechazar jugosos contratos con WWE, Karl Anderson y Luke Gallows, conocidos como The Club, firmaron un contrato que los vinculaba con WWE hasta el 2023 en septiembre del año pasado, si bien el reporte se conoció en julio. Sin embargo, a causa de la pandemia por este coronavirus, fueron despedidos en el miércoles negro del pasado 15 de abril. Sin duda alguna, Anderson y Gallows se muestran ahora arrepentidos de la decisión de haber firmado con la compañía su renovación contractual.

Esto, según lo reveló Anderson en su cuenta de Twitter, anunciando a sus fans que justo cuando se cumplan los 90 días de su cláusula de no competencia, abrirá su boca para decir toda la verdad acerca de su renovación con la empresa, de la cual, sin duda alguna, se arrepiente junto con Gallows de haber renovado su contrato.

Listen, we had a decision to make in September of 2019..

We clearly made the wrong one.

In 68 days, at midnight @The_BigLG n I will talk about it.

All of it. @TalknShop @azucarRoc #TalkNShopAMania

— Karl Anderson (@MachineGunKA) May 11, 2020