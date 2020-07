Hace una semana, Naomi mostró su descontento por el mal uso que WWE viene haciendo de ella últimamente. Esto, debido al segmento de karaoke que tuvo lugar el pasado viernes en SmackDown, donde varias gladiadoras, incluida ella, fueron utilizadas de una manera que no correspondía a un show de lucha libre. Peor aún, el segmento únicamente sirvió para que Lacey Evans consumara su cambio a ruda, a costa de la ex Campeona SmackDown.

Después del episodio de SmackDown de esta semana, el Universo WWE no estaba contento de que Naomi perdiera su combate contra Lacey Evans en apenas dos minutos. Justo después del espectáculo, los fanáticos de la WWE se aseguraron de que sus voces fueran escuchadas y generaron un nuevo hashtag que explotó en Twitter.

El hashtag #NaomiDesrvesBetter llamó la atención de muchos fanáticos de la WWE y superestrellas, al igual que luchadores que ya no están ligados a la empresa como Big Swole y Lio rush.

Oh yeah.... and @NaomiWWE should have been a 10x women’s champion by now.

Charlotte Flair también salió en apoyo de Naomi y también hizo una publicación en su cuenta de Twitter.

La publicación de Charlotte Flair fue criticada por un fanático, pero La Reina, en cuestión de minutos, puso en su sitio a dicho fanático con su respuesta.

Oh my gosh! I hadn’t thought of that!! I could just tell them to change it!

As long as I have them on the phone, who should I ask them to make tag champs? Universal?

Stupid ass.

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 18, 2020