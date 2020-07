¿Piensa Sasha Banks que Naomi se merece algo mejor en WWE?

¿Naomi se merece algo mejor? Eso es lo que piensan muchas personas después de ver lo que está haciendo actualmente la luchadora en Friday Night SmackDown. Perdió sus últimas tres luchas en menos de tres minutos ante Superestrellas que tampoco están haciendo demasiado como Lacey Evans o Dana Brooke. Además entre medias participó en un concurso de karaoke como si WWE todavía estuviera en la Era de las Divas.

Una de las muchas personas que han brindado su apoyo a quien fuera Campeona SmackDown es el miembro del Salón de la Fama Booker T. La verdad es que este últimamente ha estado haciendo lo propio con otros nombres, como Heath Slater, aconsejando a la empresa contratarlo de nuevo. Eso no es posible ahora mismo puesto que ha firmado con Impact Wrestling pero la misma todavía puede impulsar a la luchadora.

Una luchadora que contestó de esta manera al apoyo del Hall of Famer en Twitter:

Pero lo más interesante de esta cuestión no es la respuesta de Naomi sino el mensaje que quiso enviarle Sasha Banks. Las dos no tienen mucho que ver desde hace años pero cuando la actual Campeona de Parejas WWE entró a las marcas principales comenzó a trabajar con su compañera y Tamina en el Team BAD.

Don't feed into useless opinions, no matter who they come from. Keep glowing and shining like you always do. You aint got nothing to prove to anyone ❤️⭐️✊🏿 #teambad https://t.co/J1R8rKMWla

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 22, 2020