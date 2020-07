Muchas cosas habrían cambiado hasta ahora en Friday Night SmackDown de no haberse dado la coronación como Campeón Universal de Braun Strowman en WrestleMania 36. El actual monarca de la marca azul tuvo la oportunidad de ganar el título al entrar al combate con Bill Goldberg después de la salida de Roman Reigns como retador.

El samoano no ha estado trabajando en la empresa desde que dio comienzo la Era Covid porque probablemente sea la persona del elenco que más riesgo correría de contagiarse. Es de suponer que de no existir la enfermedad él sería ahora el rey del show de los viernes.

Por lo que parece, no estaba previsto que el "Monstruo Entre Hombres" participara en el magno evento. Es curioso porque acabó siendo uno de los principales vencedores y desde entonces sostiene uno de los campeonatos más prestigiosos. Y debido a su ausencia del PPV Strowman no estaba cerca cuando tuvieron que llamarlo porque lo necesitaban. Él mismo lo contó recientemente a Sports Illustrated.

"Me llamaron y me dijeron: 'Ha habido un cambio, te necesitamos'. Les dije: 'Bueno, estoy en Wisconsin (a más de 2.000 kilómetros de Orlando). ¿Cómo voy a llegar allí?'. Casi antes de terminar de decir eso me dijeron que habían enviado un avión que llegaría en unas horas para recogerme.

"Ese día a medianoche estaba en la cama en Orlando. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, estaba en el trabajo y me dijeron que me enfrentaría a Goldberg en WrestleMania por el Campeonato Universal. Todo lo que pude pensar fue: 'Vamos allá'".