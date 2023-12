CM Punk visitó de nuevo NXT

Si WWE tuviera todavía las «marcas» NXT UK y 205 Live, seguramente ya habríamos visto por allí a CM Punk, porque la empresa luce cual niño con zapatos nuevos, queriendo mostrarlo en cada ocasión que se le presenta.

Hemos visto a Punk en Raw, en SmackDown y también en NXT, con una aparición no anunciada de antemano durante el especial Deadline, donde compartió foco junto a Shawn Michaels, sin olvidar su sugerencia de rigor de que podría unirse al territorio de desarrollo como competidor regular.

Pero Punk finalmente decidió ser parte de Raw, como vimos este lunes, y aunque no se descarta algún otro cameo por el Performance Center, la marca roja supondrá su escenario principal.

Ayer hubo nuevo episodio de NXT, y antes de su inicio, Fightful publicó la siguiente información.

Punk no apareció anoche por NXT, aunque una fotografía de Lola Vice confirmó el reporte de Fightful.

Mientras, Ibou, autor en WrestlePurists, está dando de qué hablar por una presunta revelación sobre CM Punk.

Like I said on Saturday, CM Punk’s long term goal is to succeed Shawn Michaels in NXT. Was told he was buzzing last night, didn’t sleep and flew to Orlando. He’ll be doing a lot of observing tonight, seeing how things work over there in terms of TV production. https://t.co/kZf8iwJRhI