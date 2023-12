Stephen Thompson espera que Shavkat Rakhmonov intente llevarlo al suelo. Thompson (17-6-1 MMA, 12-6-1 UFC) se enfrentará a Rakhmonov (17-0 MMA, 5-0 UFC) en el combate estelar del UFC 296, que se celebrará el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Rakhmonov posee un índice de victorias del 100%, con ocho nocauts y nueve sumisiones. A pesar de la variada ofensiva de Rakhmonov, el «Niño Maravilla» no cree que el combate se desarrolle en los pies durante mucho tiempo.

«¿Tengo la sensación de que Shavkat se va a quedar ahí parado y me va a pegar? No lo creo«, dijo Thompson a Submission Radio. «Creo que al final va a disparar. Va a disparar e intentar llevar la pelea al suelo, obviamente. Pero sigue siendo el tipo de hombre que intenta acabar. Y yo preferiría salir con mi escudo a que alguien me retuviera allí. ¿Me entiendes?»

Independientemente del enfoque que adopte Rakhmonov en el combate, Thompson aprecia su instinto asesino. Se refirió a sus reveses más recientes ante Belal Muhammad y Gilbert Burns, en los que se vio asfixiado en sendas derrotas por decisión.

«Una de las peores sensaciones que tengo es, después de una pelea, caminar por el aeropuerto y no tener ni un golpe, ni un moratón, ni un dolor que demuestre la batalla que tuve la noche anterior«, dijo Thompson. «Y cuando peleé esas dos peleas con Belal y Gilbert, estaba literalmente caminando hacia el aeropuerto (sin nada). La mejor sensación es caminar por el aeropuerto al día siguiente, apenas puedes moverte, tío. La gente te mira como diciendo: ‘¿Qué le ha pasado a este tío anoche?

«Es esa sensación de que acabo de pasar por una batalla, una guerra y he sobrevivido. O, ya sabes, aunque gane o pierda, sigo aquí. Tienes esos restos de la batalla de la noche anterior. Y voy a conseguir eso. Y eso es lo que más me apetece, la verdad, luchar con Shavkat».

Thompson (17-6-1 MMA, 12-6-1 UFC) se enfrentará a Rakhmonov (17-0 MMA, 5-0 UFC) en el combate estelar del UFC 296, que se celebrará el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.