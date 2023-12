CM Punk visitó NXT durante el evento premium Deadline 2023 -no tuvimos acceso al backstage pero sí lo vimos con Shawn Michaels en el cuadrilátero antes de que la acción luchística diera comienzo compartiendo ambos un momento curioso en el que se acordaron de Bret Hart– y tuvo ocasión de estar, entre otros, con Booker T. ¿Cómo fue su encuentro tras bastidores? El WWE Hall of Famer lo cuenta en su podcast.

► CM Punk con Booker T en NXT Deadline

«CM Punk no se estaba escondiendo. No estaba oculto en alguna habitación haciendo una aparición sorpresa. Estaba corriendo y mezclándose. Me encontré con CM Punk en la zona de catering. Estaba hablando con Jeremy Borash. Me acerqué a CM Punk y le dije, ‘¡CM Punk! ¿Qué pasa, hombre?’ Se levanta y dice, ‘¿Qué tal, hombre? Eres un flip flooper’ [risas]’. Le digo, ‘Ya sabes cómo es el negocio, a veces eres un villano, a veces eres un héroe’ [risas]’.

«Fue muy genial. Hablamos, pequeña charla, parecía estar en paz y listo para reescribir el legado de CM Punk y terminarlo adecuadamente«, señala el antaño King Booker en The Hall of Fame. «No puedo decir nada malo de él. Sé que la gente quisiera que dijera algo malo sobre CM Punk. No estoy besando traseros ni nada. Parecía estar en un espacio tranquilo.»

Puede decirse que Booker T es una de las personas (o la número uno) dentro de WWE que más ha hablado de CM Punk, tanto tras su retorno como en general. Es curioso recordar que no hace mucho dijo que si el Best in the World volvía a la lucha libre sería para trabajar en TNA. ¿Es posible que supiera de su vuelta y solo estuviera jugando con los fans? Vaya dos bestias de los encordados CM Punk y Booker T.