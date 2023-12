Primer mano a mano anunciado para CM Punk en su regreso a WWE

Hasta el día de ayer, aún no estaba claro cuál iba a ser el primer anuncio de una implicación competitiva con CM Punk de protagonista desde que el «Best in the World» trabaja de nuevo para WWE, más allá de rumores sobre qué iría contra Seth Rollins en WrestleMania 40.

Finalmente, no se trató de un combate junto a Rollins, aunque este y Punk mantuvieran un acalorado intercambio de palabras durante Raw. El propio Punk, luego de unirse a la marca roja, reveló que formará parte del Royal Rumble varonil del próximo 27 de enero, y que buscará así cerrar su arco y estelarizar «The Showcase of the Inmortals». 10 años después de Royal Rumble 2014, simbólicamente Punk retoma la historia donde la dejó.

► «Dirty Dom» y su premio

Puede decirse entonces que la participación de CM Punk en el Royal Rumble es el primer combate anunciado para «The Second City Savior» bajo su nueva etapa como Superestrella de WWE. Pero mientras tanto, es de suponer que disputará algún combate.

Y hoy, el Kia Forum de Inglewood (California), anuncia que Punk se medirá a Dominik Mysterio en el WWE Live programado allí para el próximo sábado 30.

JUST ADDED! @CMPunk will face ‘Dirty’ Dominik Mysterio at the @WWE Live Holiday Tour on Saturday, December 30! Grab 🎟️ while you still can: https://t.co/rmKLhir7p7 pic.twitter.com/osU7jqVNpJ — The Kia Forum (@thekiaforum) December 12, 2023

Muchos de los encuentros celebrados en house shows no tienen reflejo en las historias «oficiales» de WWE, pero quizás de aquí al día 30 veamos en TV alguna interacción entre Punk y The Judgment Day e incluso el mismo duelo propiamente dicho dentro de alguna entrega de Raw. Recordemos, restan todavía dos episodios antes de que concluya 2023.

En cualquier caso, sólo puede verse como un premio hacia Dominik Mysterio y su buen trabajo durante el último año y medio, siendo el rudo más odiado de toda la compañía. Tras perder el Campeonato Norteamericano NXT, parece que «Dirty Dom» volverá a concentrar su grueso de implicaciones bajo los focos de Raw.